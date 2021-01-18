رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش التونسى ينتشر فى عدة ولايات بسبب أعمال الشغب

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:05 ص
الجيش التونسى
الجيش التونسى
وكالات
طباعة
أفادت وسائل إعلام تونسية بأن قوات الجيش انتشرت في عدد من الولايات إثر أعمال الشغب التي تجددت منذ ليلة البارحة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري، في تصريح لـ"موزاييك"، انتشار الوحدات العسكرية أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة في ولايات سليانة والقصرين وبنزرت وسوسة.

وصرح بأن ذلك يأتي تحسبا لأعمال الشغب التي من الممكن أن تستهدف هذه المنشآت.

وذكر زكري أن قوات الجيش الوطني بصدد تسيير دوريات مشتركة في كافة جهات الجمهورية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم أنها اعتقلت أكثر من 240 شخصا أغلبهم من المراهقين والصبية، عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة يوم السبت.

وقال وليد حكيمة المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي إن قوات مكافحة الشغب اعتقلت 242 أكثرهم من الشبان والأطفال الذين عمدوا إلى تخريب الممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة ولايات حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم.

موضوعات متعلقة

بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

حبتة يكشف: لماذا أثارت عائلة عمر خورشيد مسألة موته الآن وعلاقة ذلك بالميراث؟

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إنتر يفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

مونديال اليد.. صعود 7 منتخبات جديدة إلى الدور الرئيسى

مانشستر سيتى يرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى برباعية نظيفة فى مرمى كريستال بالاس

إسبانيا تتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على بولندا 27ـ 26

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

بمناسبة مرور 120 سنة.. قطر الندى تُصدر عددًا خاصًّا عن السينما المصرية

«القومي لثقافة الطفل» يقيم حفل توقيع «أميرات مملكة الميكروبات»

كتاب ونقاد.. جود ريدز مؤشر زائف لتقييم الكتب