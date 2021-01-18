دورات تدريبية لهيئة التمريض بمستشفيات السويس

تواصل مديرية الصحة بمحاظة السويس، تنظيم دورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية.ونظمت عبير محمود، مدير إدارة التمريض بالمديرية، عدة دورات تدريبية لتمريض مستشفى السويس العام ومستشفى الصدر والحميات.وشمل التدريب لفرق التمريض العلاج بالأكسجين والعلامات الحيوية وجهاز الصدمات لخريطة السوائل وكوفيد -19، والعزل المنزلى وإنعاش القلب الرئوي والغصة، وأيضًا تم التدريب على طرق التسليم ونقل الدم وتقييم درجة الوعى والعناية التمريضية لمريض الأزمات التنفسية.كما تم التنسيق مع فريق السلامة والصحة المهنية والتدريب على خطة التعامل مع الحريق في حال حدوث ذلك - لا قدر الله - والتعامل مع تسريب الأكسجين، والتدريب من قبل فريق الجودة على معايير أمن وسلامة المريض، وفصل الأدوية عالية الخطورة والمتشابهه في الشكل والنطق.وتأتي هذه الدورات التدريبية ضمن إستراتيجية مديرية الصحة بالسويس، وبناءً على توجيهات الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بما يساهم في حصول المرضي والمترددين على أفضل خدمة مقدمة.