رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات تدريبية لهيئة التمريض بمستشفيات السويس

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:03 ص
دورات تدريبية لهيئة
دورات تدريبية لهيئة التمريض
كريم أنور
طباعة
تواصل مديرية الصحة بمحاظة السويس، تنظيم دورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية.

ونظمت عبير محمود، مدير إدارة التمريض بالمديرية، عدة دورات تدريبية لتمريض مستشفى السويس العام ومستشفى الصدر والحميات.

وشمل التدريب لفرق التمريض العلاج بالأكسجين والعلامات الحيوية وجهاز الصدمات لخريطة السوائل وكوفيد -19، والعزل المنزلى وإنعاش القلب الرئوي والغصة، وأيضًا تم التدريب على طرق التسليم ونقل الدم وتقييم درجة الوعى والعناية التمريضية لمريض الأزمات التنفسية.

كما تم التنسيق مع فريق السلامة والصحة المهنية والتدريب على خطة التعامل مع الحريق في حال حدوث ذلك - لا قدر الله - والتعامل مع تسريب الأكسجين، والتدريب من قبل فريق الجودة على معايير أمن وسلامة المريض، وفصل الأدوية عالية الخطورة والمتشابهه في الشكل والنطق.

وتأتي هذه الدورات التدريبية ضمن إستراتيجية مديرية الصحة بالسويس، وبناءً على توجيهات الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بما يساهم في حصول المرضي والمترددين على أفضل خدمة مقدمة.

موضوعات متعلقة

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شاهد.. اللقطة التى أدت لطرد ميسى فى نهائى السوبر الإسبانى (فيديو)

أتلتيك بلباو يتوج بلقب السوبر الإسبانى بفوزه على برشلونة 3-2

كورونا يكتب الفصل الأخير فى حياة نجم موسيقى مدان بالقتل العمد

إنتر يفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية