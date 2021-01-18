تركيا تقطع مياه الشرب عن الحسكة السورية

قطعت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها مجددًا مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي، بمنع تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين السورية لضخ المياه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا"، أوضح مدير مؤسسة المياه محمود العكلة أن "القوات التركية منعت عاملي المحطة التابعين للمؤسسة من تشغيلها وعمدت إلى إيقاف ضخ المياه ما يحرم نحو مليون مواطن من أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي من مصدر المياه الوحيد".وعمدت تركيا إلى إيقاف ضخ المياه من محطة علوك لأكثر من 18 مرة منذ وجودها في ريف الحسكة الشمالي عام 2019.