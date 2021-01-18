سقوط أمطار خفيفة على شوارع شبرا (صور)

تتأثر البلاد بحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد أمطار غزيرة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة المحافظات الساحلية الشمالية وشمال الوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح وانتشار الشبورة في أنحاء الجمهورية.وتشهد شوارع وميادين شبرا أمطار خفيفة تزامنًا مع نوة «الفيضة الكبرى» التي ضربت مدينة الإسكندرية منذ أيام.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع سقوط أمطار خفيفة، وأنخفاض في درجات الحرارة ليلًا.