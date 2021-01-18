تركيا: إغلاق البوسفور بسبب كثافة الضباب

أعلنت السلطات التركية عن تعليق حركة عبور السفن عبر مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول بالاتجاهين، بسبب كثافة الضباب.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أوضحت رئاسة موانئ إسطنبول التابعة لوزارة النقل التركية، في بيان لها، أن الضباب الكثيف أدى إلى انحسار الرؤية في المضيق إلى ما دون النصف ميل.وأشارت إلى أن تعليق حركة عبور السفن بدأ اعتبارا من الساعة 22.15 بالتوقيت المحلي.