إصلاح كسر بمحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بمدينة ملوى فى المنيا

نجح فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا في إصلاح كسر بخط الطرد 1000 الخاص بمحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي بشارع المصرف القبلي بحي جنوب مدينة ملوي.كانت غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي قد تلقت بلاغا عن وجود كسر بخط الطرد 1000 الخاص بمحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي بشارع المصرف القبلي بحي جنوب المدينة، فقام على الفور اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بالانتقال لموقع خط الطرد المكسور برفقة المهندس أيمن حنا مدير الإدارة الهندسية والدكتور محمد عبداللطيف مدير إدارة التنمية لتفقده، حيث تواصل مع المهندس عثمان ناجي مسئول الإصلاحات بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر.وقام رئيس المركز بجولة بالعمارات السكنية الأولى بالرعاية للوقوف على أعمال النظافة بنطاق العمارات والصيانة بخزنات الصرف الصحي ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والصيانة وكسح وشفط الخزنات بالعمارات الأولى بالرعاية على مستوى المركز والمدينة.