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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القرم لشرودر: نحن حاملة طائرات روسية لا تغرق

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:34 ص
غيرهارد شرودر
غيرهارد شرودر
وكالات
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علق رئيس اللجنة البرلمانية لشبه جزيرة القرم يوري جمبل على تصريح للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، قال فيه إن روسيا ضمت القرم ردا على توسع "الناتو".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال جمبل: "تعليقات العديد من السياسيين المشهورين حول عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا لها تفسيرات مختلفة، لكن للأسف كثير منهم ينسون أهم شيء، وهو رغبة القرم الجامحة في العودة إلى الوطن التاريخي".

وأضاف: "كان الاستفتاء هو الوتر الأخير في قضية العودة. يعود أهالي القرم إلى وطنهم، إلى روسياهم، لأنهم وجدوا أنفسهم ذات مرة، عن طريق الخطأ الفادح، جزءا من أوكرانيا".

وتابع: تم إجراء الاستفتاء في عام 2014 مع التقيد الصارم بجميع المعايير الدولية والتشريعات الأوكرانية، وسكان شبه الجزيرة لهم الحق في إجراء مثل هذا التصويت.

واختتم قائلا: "على الرغم من أن العديد من المسؤولين في الدول الغربية ممتعضون من ذلك، إلا أن القرم هي حاملة طائرات روسية غير قابلة للغرق، وعلى الجميع أن يحسب حسابا لذلك".

يذكر أن شرودر أشار في وقت سابق إلى أن "سبب انفصال القرم عن أوكرانيا وضم روسيا له هو توسع الناتو شرقا، وأن عودة شبه الجزيرة إلى روسيا انتهاك للقانون الدولي.

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