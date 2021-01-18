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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تلزم القادمين من الإمارات والبرازيل بالحجر الصحى

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:21 ص
إلزام القادمين
إلزام القادمين بالحجر الصحي
وكالات
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صادقت الحكومة الإسرائيلية على إلزام القادمين من الإمارات والبرازيل بالحجر الصحي الفندقي، اعتبارا من 18 الشهر الحالي وحتى الـ27 منه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك: "صادقت الحكومة هذا المساء على أنه اعتبارا من الساعة 1:00 بعد منتصف هذه الليلة، سيتم إلزام جميع العائدين من الإمارات العربية المتحدة والبرازيل بالمكوث في الحجر الصحي في فندق، بمن فيهم جميع الأشخاص الذين تواجدوا في البرازيل خلال آخر 14 يوما، على أن يبقى هذا القرار ساري المفعول حتى 27-1-2021.

وأضافت: "تم تمديد سريان قرار مشابه اتخذ بالنسبة للعائدين من جنوب إفريقيا وزامبيا 10 أيام أخرى، لغاية 27-1-2021.
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وتابعت: "بالتوازي مع ذلك، تقرر تمديد وجوب المكوث في الحجر الصحي في فندق لجميع العائدين من أي دولة حول العالم، إلا في حال منح العائد موافقته على الخضوع لفحص عند الدخول إلى البلاد والتزم بالخضوع لفحص إضافي بعد 9 أيام (في هذا الحال يمكنه المكوث في حجر صحي منزلي)، وذلك حتى التاريخ الموافق 1-2-2020.

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