مانشستر سيتى يرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى برباعية نظيفة فى مرمى كريستال بالاس

ارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب الاتحاد في إطار الجولة الـ«19» من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل رباعية لسيتي كل من جون ستونز هدفين في الدقيقتين 26 و68، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 56، ورحيم سترلينج بالدقيقة 88.وقد رفع الفوز بالسيتي إلى المركز الثاني برصيد 35، بفارق نقطتين وراء المتصدر مانشستر يونايتد، علمًا بأن له مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الـ«13».