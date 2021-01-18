استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

أعلنت السلطات السعودية استئناف الحركة التجارية مع قطر، بعد أكثر من 3 سنوات من تعليقها.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أنه "تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد".وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.وتمخضت قمة العلا في 5 يناير الجاري، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطر.