السودان يسجل 549 إصابة بكورونا و27 وفاة فى 3 أيام

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة، فيما تم شفاء 448 حالة، وذلك خلال ثلاثة أيام.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي لأيام 1 و2 و3 يناير الجاري - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و279 حالة، بينها 1603 وفيات، و15 ألفا و688 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه