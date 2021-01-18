المجر تتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على أوروجواى

اكتسح منتخب المجر نظيره أوروجواي بنتيجة 44 ـ 18، في المباراة التي جمعتهما، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال (مصر 2021).وانتهى الشوط الأول بتقدم المجريين بنتيجة 16 - 8، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة 44 ـ 18.ويُعد ذلك الفوز هو الثاني للمنتخب المجري، ليصبح رصيده 4 نقاط، ويتقاسم الصدارة مع المنتخب الألماني، ويضمن الصعود للدور الرئيسي، فيما تذيلت أوروجواي المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.وحصد دومينيك ماتي لاعب المنتخب المجري جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتسجيله 8 أهداف.كان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أعلن صباح اليوم فوز المنتخب الألماني على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 10 - 0، بعد اعتماد انسحاب الرأس الأخضر بسبب عدم اكتمال الصفوف.ومن المقرر أن يواجه المنتخب المجري في الجولة المقبلة نظيره الألماني، في صراع على صدارة المجموعة، فيما يلعب منتخب أوروجواي مع منتخب كاب فيردي، في مباراة يتحدد على إثرها المتأهل الثالث من المجموعة للدور الرئيسي للبطولة.