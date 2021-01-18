فوز آينتراخت فرانكفورت على شالكه 3ـ1 فى الدورى الألمانى

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على ضيفه شالكه، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب كومرزبنك أرينا في إطار الجولة الـ16 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".سجل ثلاثية فرانكفورت كل من أندريه سيلفا في الدقيقة 28، ولوكا يوفيتش هدفين في الدقيقتين 72 و91، بينما أحرز هدف شالكه الوحيد اللاعب ماثيو هوبي في الدقيقة 29.وبهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما تذيل شالكه الترتيب برصيد 7 نقاط.