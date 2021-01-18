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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

بمناسبة مرور 120 سنة.. قطر الندى تُصدر عددًا خاصًّا عن السينما المصرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:11 ص
قطر الندى
قطر الندى
آلاء حسن
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أصدرت مجلة "قطر الندى" عددًا خاصًّا عن السينما المصرية، بمناسبة مرور 120 سنة على أول عرض سينمائي بمصر.

جاء العدد ليؤكد على أهمية السينما المصرية وما تقدمه من قيمة كبيرة في دعم الفن المصري الذي يعد جزءًا من قوة مصر الناعمة، وحرصت مجلة قطر الندى في هذا العدد على تعريف الأطفال بتاريخ السينما المصرية والعالمية، وأهم الأفلام التي قُدمت عبر مسيرتها، وكذلك أهم الأبطال والبطلات، وأبرز إسهامات ستديو مصر.

تنوعت أبواب المجلة بين السيناريو والقصة والشعر والمقال، حيث احتوى العدد رقم 664 الصادر في منتصف يناير 2021 من المجلة، العديد من الموضوعات مثل: مقال رئيس التحرير بقلم الطفلة "جنى هشام – 11 سنة" بعنوان: "أحب السينما"، وسيناريو للطفل "عمر أيمن– 14 سنة" بعنوان "أصغر شركة إنتاج"، وسيناريو مغامرات قطر الندى عن نشأة السينما في فرنسا وكيف انتقلت إلى مصر، وموضوع "قطار السينما السريع"، ويتضمن أوائل المشاركين في السينما المصرية مثل أول مخرج مصري وأول ممثلة ومطربة، والأعلى أجرا في ذلك الوقت.

كما تضمن العدد قصة عن الفنان "إسماعيل ياسين" وسيناريو عن الفنان "علي الكسار"، ومقالًا عن الفنان "محمود شكوكو"، وموضوعًا عن "كيفية الكتابة السينمائية"، وآخر عن أهم المصطلحات التي يراها الطفل على الشاشة ومعنى كل مصطلح بعنوان "قاموس السينمائي الصغير" وسيناريو عن "الفن السابع" مع استعراض لكل الفنون الأخرى، وموضوع عن "نجوم صغيرة لمعت في سماء السينما المصرية"، وصور لبعض أفيشات الأفلام المصرية، وقصيدة بعنوان "افتح يا سمسم"، وسيناريو بعنوان "البلورة المسحورة" وباب صنع إيدينا عن "كاميرتك السينمائية"، وسيناريو بعنوان "صندوق الدنيا" عن كيف بدأ التصوير السينمائي، وسيناريو ذاكر وشهيرة وباهر بعنوان "باهر ممثل صامت"، وباب حكايات الأماكن وحلقة خاصة عن "ستوديو مصر"، وباب شمس وقمر وهو باب للسن الصغيرة وتضمنت هذه الحلقة أشهر أفلام التحريك.

وجاء الغلاف الأمامي بريشة الفنان "إبراهيم عبد الحافظ عمرو"، كما ضم العدد "بوستر" عن السينما بريشة الفنانة "مروة إبراهيم"، واحتوى الغلاف الخلفي على معلومات عن الطفلة المعجزة فيروز من خلال باب باهي وبغبغ الذي يكتبه الكاتب الكبير جار النبي الحلو ويرسمه الفنان الكبير حسن عبد الغني.

وسبق لمجلة قطر الندى أن قدمت أعدادًا خاصة من قبل عن: أعياد الطفولة، وأفريقيا، والقدوة، والنيل، والجيش المصري، وملفا عن ثورة 1919.

تصدر المجلة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وترأس تحريرها الكاتبة نجلاء علام، ويدير تحريرها الطاهر الشرقاوي وسكرتير التحرير رحاب جمال الدين والمشرف الفني أحمد عبد المنعم.

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