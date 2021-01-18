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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف فى الجنينة إلى 83 قتيلًا

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:45 ص
أعمال العنف فى الجنينة
أعمال العنف فى الجنينة
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أكدت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، ارتفاع حصيلة ضحايا "الأحداث الدموية" التي تشهدها مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، إلى 83 قتيلا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)، عن اللجنة قولها، إن الأحداث خلفت أيضا 160 جريحا، لافتة إلى أن الكوادر الطبية تقوم بجهود متواصلة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قرر في جلسة طارئة عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور (في غرب السودان)، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية.

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