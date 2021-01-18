مرثا محروس تطلق مبادرة «الشعب يسأل الحكومة» بالبرلمان

أطلقت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة جديدة تحت عنوان "الشعب يسأل الحكومة"، وذلك لتلقي استفسارات وتسأولات المواطنين وطرحها على الحكومة أثناء وجود الوزراء في جلسات هذا الأسبوع.وكان مجلس النواب قرر استدعاء الحكومة لمناقشتها في خطتها التي تم تنفيذها في الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك في أول أسبوع له في الفصل التشريعي الجديد، وإيمانا منه بأهمية أن يكون النائب صوت حرًا معبرًا عن نبض الشارع وأوجاعه.َوأشارت "مرثا" إلى أنها أطلقت هذه المبادرة لأنها تريد أن تعكس آراء المواطن الحقيقية عن أداء الحكومة طول مدة توليها، ليس رغبة في نقض أداء بعض الوزارات فقط، بل والعمل علي تفادي أخطاء البعض ونقل صوت ومتطلبات المواطنين، وهذا هو جزء أصيل من صميم دور نائب الشعب كصوت حر يعبر عن شعبه دون النظر لأى مصالح أخرى سوى صالح الوطن والمواطن وهذه هي المعارضة الوطنية.