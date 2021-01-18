مصطفى بكري: أتوقع تعديلًا وزاريًا الفترة المقبلة (فيديو)

كشف النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن التعديل الوزاري المتوقع الفترة المقبلة.





وتوقع بكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية "ten"، تقديم الإعلامى عمرو عبدالحميد، مساء اليوم الأحد، أن هناك تعديلًا وزاريًا يشمل من ثماني إلى عشر حقائب وزارية.





وأضاف: "أن عدد من الوزراء سيكونوا رفقة رئيس الحكومة أمام البرلمان هذا الأسبوع".





وتابع:" كل مسئول سيعرض خطته وما قدم منها في خطاب رسمي أمام مجلس النواب".





وعن احتمالية سحب الثقة من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، رد بكرى قائلا: "الرجل تفانى في بذل جهد كبير في عمله".



