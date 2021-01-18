«الإحصاء» يكشف تحسن صادرات مصر لفلسطين خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لفلسطين بلغت 127.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 125.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.9 مليون دولار.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من فلسطين بلغت 40 ألف دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 598 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 558 ألف دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020، مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.