محتجون ينهبون أحد البنوك و3 مراكز تجارية بتونس

أفادت مصادر تونسية، مساء الأحد، بتعرض 3 مراكز تجارية للنهب في عموم البلاد، إلى جانب مستودع بلدي وفرع أحد البنوك من قبل المحتجين الذين خرجوا في العديد من المناطق.وأوضحت مصادر تونسية محلية أن التظاهرات أسفرت عن إصابة 10 من جرال الأمن واعتقال 247 شخصًا في أحداث الشغب التي تشهدها البلاد، وذلك وفق إذاعة موزاييك.وأعلنت ‏وزارة الدفاع التونسية، مساء اليوم، قيام قوات الجيش بدوريات مشتركة مع الأمن بجميع جهات البلاد، ‏وقالت وزارة الدفاع إنه تم نشر وحدات عسكرية أمام مقار السيادة ومنشآت عامة بعدة محافظات تحسبًا لأعمال شغب.