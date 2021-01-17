الأمن التونسي يمنع المحتجين من اقتحام السلاسل التجارية الكبرى

أعلن كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي التونسية في المنستير، مراد بن صالح، مساء اليوم إحباط عملية اقتحام لإحدى السلاسل التجارية الكبرى في المنستير.وأكد بن صالح وقوع عمليات كر وفر بين القوات الأمنية والمحتجين في المنطقة وسط مخاوف من تصاعد حالات العنف، وذلك وفق قناة نسمة التونسية.كما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في عدة أحياء من بينها المنيهلة والتضامن والانطلاقة والكاف ومنعت المحتجين من الوصول إلى المنشآت والممتلكات العامة.وأعلنت ‏وزارة الدفاع التونسية، مساء اليوم، عن قيام قوات الجيش بدوريات مشتركة مع الأمن في جميع جهات البلاد.‏وقالت وزارة الدفاع التونسية إنه تم نشر وحدات عسكرية أمام مقار السيادة ومنشآت عامة بعدة محافظات تحسبًا لأعمال شغب.