بالأرقام.. خريطة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2020

سجلت حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن 593.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 817.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 223.5 مليون دولار خلال عام بنسبة 27.3%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن إجمالي صادرات مصر للأردن بلغت 477.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 685.3 مليون دولار خلال الأشهر ذاتها من العام السابق عليه، كما بلغت واردات مصر من الأردن 116.4 مليون دولار مقابل 132 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.