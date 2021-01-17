عليوة: زيادة في زيارات المحميات منذ انطلاق «إيكو إيجبت» في 2019

قال محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، إنه في ظل انتشار كورونا تسلط الوزارة الضوء على المحميات الطبيعية وتطويرها من خلال تطوير البنية التحتية عن طريق حملة "إيكو إيچبت"، وهي من الحملات المهمة في الترويج للمحميات ومدتها ٣ سنوات، مشيرا إلى أنه تلاحظ زيادة الزيارات للمحميات منذ بدء الحملة في سبتمبر ٢٠١٩.وتابع مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر لـ"الدستور" أنه يريد تعريف المواطنين بالمفهوم الصحيح للمحمية وكيفية الاستمتاع بها، واحترام قوانينها، منوها بأن وزارة البيئة تستثمر فالقطاع الخاص من خلال عمل مدقات وطرق ومظلات لراحة السائح والاستمتاع بالمحمية، إلى جانب مراكز إدارة الأنشطة من خلال إنشاء كافيتريات ولكن تحت إدارة القطاع الخاص.