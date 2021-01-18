سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 18-1-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 18-1-2021



البنك المركزي المصري



سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية



ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



بنك مصر



كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المصري



ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



البنك المصري الخليجي



وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



بنك عوده



وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس



وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.



يرصد موقع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية اليوم الإثنين 18-1-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري، 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك المصرية العاملة.