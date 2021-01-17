إحباط تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الجمارك بالإسكندرية

تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.وردت معلومات سرية مقدمة من إدارة جمرك الطصادر بالإسكندرية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالإشتباه فى قيام شركة س.ل.ا بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم ARKU2453157 بيان جمركى رقم 2684 لسنة 2021 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 630 كرتونة منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء حيفا.تم تمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة إكس راى تبين بوجود كثافات متماثلة ومتعدده، تم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاوية، فتبين وجود 215 كرتونة بكل منها 16 خرطوشة بإجمالي 3440 خرطوشة بكل منها 10 علب سجائر أجنبية الصنع بدون منشأ ماركة Manchester وغير ملصق عليها طابع بندرول مخبأة داخل الكراتين الخاصة بالمنتجات الزجاجية فى الثلث الاخير من الحاوية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.