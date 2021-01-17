رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحباط تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الجمارك بالإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:30 م
تهريب سجاير
تهريب سجاير
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وردت معلومات سرية مقدمة من إدارة جمرك الطصادر بالإسكندرية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالإشتباه فى قيام شركة س.ل.ا بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم ARKU2453157 بيان جمركى رقم 2684 لسنة 2021 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 630 كرتونة منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء حيفا.

تم تمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة إكس راى تبين بوجود كثافات متماثلة ومتعدده، تم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاوية، فتبين وجود 215 كرتونة بكل منها 16 خرطوشة بإجمالي 3440 خرطوشة بكل منها 10 علب سجائر أجنبية الصنع بدون منشأ ماركة Manchester وغير ملصق عليها طابع بندرول مخبأة داخل الكراتين الخاصة بالمنتجات الزجاجية فى الثلث الاخير من الحاوية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.
إحباط تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الجمارك بالإسكندرية
إحباط تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الجمارك بالإسكندرية
إحباط تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الجمارك بالإسكندرية
إحباط تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الجمارك بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

حبتة يكشف: لماذا أثارت عائلة عمر خورشيد مسألة موته الآن وعلاقة ذلك بالميراث؟

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يقيم حفل توقيع «أميرات مملكة الميكروبات»

كتاب ونقاد.. جود ريدز مؤشر زائف لتقييم الكتب

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

من الأرشيف.. يحيى حقي: ليس هناك واحد أعد نفسه لمهنة الرواية كنجيب محفوظ