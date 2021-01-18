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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد حملات الإزالة.. محافظ الإسكندرية ينهى أزمة الأسواق العشوائية بحلول حذرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:05 ص
أسواق
أسواق
شيماء حمودة
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أسواق عشوائية تتوزع بمختلف أحياء الإسكندرية، تنظر إليها الجهات التنفيذية على أنها إشغالات لابد من إزالتها، في حين يعتبرها البائعون أنها مصدر رزق لا بديل له.

الأسواق وكورونا
«الدستور» تجولت في مختلف الأسواق الشعبية بالإسكندرية، والمفاجأة لا تجد تباعد اجتماعي، ولا تجد تطبيق للاجراءات الاحترازية، بل إن الكمامة الطبية قد تشاهدها بالصدفة.

وتشهد تلك الأسواق حملات إزالة متكررة من الجهات التنفيذية بالمحافظة بين الحين والآخر لإزالة إشغالات الطريق، ولكنها حلول مؤقتة.

الأسواق وإشغالات الطريق
تواصل فروشات الأسواق مرة أخرى العودة لحرم الطريق لتباشر عملها، لتكون السبب الرئيسي لإشغالات الطريق، ولا اعتبار لخطورة القضبان الحديدية ففي منطقة فيكتوريا وعلى قضبان منطقة سيدي بشر وانتقالًا لشريط قطار منطقة باكوس تجد الباعة يفترشون ببضائعهم بجوار قضبان السكة الحديد دون اعتبار لحوادث من الممكن أن تحدث.

الأسواق وسرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي من أكبر الأزمات التي تتسبب فيها الأسواق العشوائية الغير مقننة، وهو ما يسهل حدوث حرائق بالماس الكهربائي، وهذا ما حدث بالفعل في منطقة محطة مصر، حيث التهمت نار الماس الكهربائي فروشات الباعة لتبدلها إلى رماد أسود.

من جانبه، صرح المهندس أحمد الغمري، رئيس قطاع الإضاءه العامة سابقًا، ورئيس قطاع الشبكات الكهربائية بحي المنتزة، بأن سبب حوادث الماس الكهربائي يرجع إلى التصرفات الغير قانونية، والتي ينتج عنها سرقة التيارات الكهربائي من أعمدة الإنارة وصناديق المحولات الكهربائية العمومية.

وأضاف أن الباعة الجائلين بالأسواق الشعبية لا يجدون مصدر كهربائي إلا من سرقة التيارات الكهربائية العمومية، وهذا ما يجعلهم عرضه لحوادث الماس الكهربائ،ي خاصة مع التغييرات المناخية الشتوية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية فور تلقي بلاغات المخالفة لسرقة التيارات الكهربائية ترجع للأحياء التنفيذية بالمحافظة.


الباعة: «عايزين يمشونا يوفروا مكان بديل مناسب»

يقول سعد على، أحد الباعة، إن حملات الإزالة ليست بجديدة، فهي تحدث مرارًا وتكرارًا طول العام، وهذا ليس إلا حل مؤقت، نحن لا نمانع من توفير مكان بديل لفروشاتنا التي تتسبب في إشغالات الطرق، ولكن توفير المكان البديل يجب أن يكون بالقرب من الزبائن وليس في أطراف الأحياء حتى يصل لنا المواطن بسهولة، ونستطيع مواصلة كسب أرزاقنا بشكل مقنن.

ويضيف إبراهيم موسى، أحد الباعة، أن هذا عملنا الذي نستطيع من رزقه تلبية مصاريف عائلاتنا، معلقًا: «شغلتنا وملناش غيرها، ونحن لا نكره أن يكون لنا أماكن محددة منظمة نستطيع بداخلها مباشرة عملنا، ولكننا نرغب في حل مقنن دائم وليس كما سبق من حلول مؤقته».

محافظ الإسكندرية: لن نتسبب في قطع عيش مواطن وعلينا جميعًا الالتزام بالقانون

على مدار يومين متتاليين، شنت محافظة الإسكندرية حملات إزالة على أكبر تجمع للأسواق العشوائية بالإسكندرية بميدان الساعة، حيث قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات المخالفة أسفل كوبري ميدان الساعة بفيكتوريا بحي المنتزة أول، مشددًا على الإزالة الفورية لجميع الإشغالات.

وكلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول بوضع تصور ودراسة شاملة لإنشاء باكيات أسفل الكوبرى بميدان الساعة لمنع الإشغالات بالميدان بصورة نهائية، بما يضمن تقنين وضع الباعة الجائلين، وعدم وجود ضرر على المواطنين المارة وتحقيق السيولة المرورية بالميدان والمظهر الحضاري.

وأكد «الشريف» أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولن تتسبب في قطع عيش مواطن، ولكن علينا جميعًا الالتزام بالقانون، والالتزام التام بالأماكن التي سيتم تحديدها، لافتًا إلى أن هذا الكم من الإشغالات غير مقبولة نهائيًا.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والتعديات، وعدم السماح برجوع تلك الإشغالات مرة أخرى، محذرًا أنه سيتم محاسبة أي مسئول مقصر فى عمله، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه.
أسواق
أسواق
أسواق
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أسواق
أسواق
أسواق
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

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