نقيب الفلاحين: هكذا أثرت أزمة كورونا على أسعار أعلاف الدواجن

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار أعلاف الدواجن ارتفعت بشكل كبير بنحو 4000 جنيه في الطن الواحد تقريبا، لافتا إلى أن العلف يمثل 70% من صناعة الدواجن، ولذا فإن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤدي مباشرة لزيادة أسعار اللحوم البيضاء، بما يضر بالمستهلكين ويلتهم أرباح المزارعين.وأضاف "أبوصدام" أن مربيّ الدواجن يشتكون من ارتفاع أسعار الأعلاف، والتى ارتفعت لعدة أسباب أهمها تقلص زراعة المحاصيل العلفية مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، واعتماد صناعة الأعلاف على استيراد المواد الخام من الخارج، حيث تستورد مصر نحو 12 مليون طن ذرة صفراء سنويا بملايين الدولارات.وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت أيضًا على أسعار الأعلاف، حيث أغلقت بعض الدول منافذها كإجراء احترازي، مما أثر على واردات مصر تأثيرًا سلبيا، أدى إلى زيادة أسعار الأعلاف مع قلة الدعم الحكومي لقطاع صناعة الأعلاف ومزارعي المحاصيل العلفية.وأوضح نقيب عام الفلاحين أنه وبجانب تداعيات فيروس كورونا السلبية على صناعة العلف محليا فقد أدى لجوء بعض الدول المصدرة لوقف عمليات التصدير خوفا من تفاقم الأزمة واحتياجها لتأمين حاجتها المحلية.وتابع: "ونظرًا لأننا نعتمد على الاستيراد بنسبة تزيد عن 60% لتوفير احتياجتنا من المستلزمات العلفية، فإن زيادة أسعار الأعلاف تتأثر بالتقلبات والتغيرات العالمية".وطالب أبوصدام الحكومة بدعم صغار مربيّ الدواجن في ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت والأعلاف وتدني أسعار المنتج حتى لا نفاجأ بارتفاع كبير في أسعار الدواحن.