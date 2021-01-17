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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مستشار بايدن يطالب بالإفراج فورا عن المعارض الروسي

الأحد 17/يناير/2021 - 10:43 م
جايك سوليفان مستشار
جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي
وكالات
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اعتبر جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه ينبغي الإفراج فورا عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اعتقل الأحد في موسكو.

وكتب سوليفان على تويتر أن "هجمات الكرملين على نافالني ليست انتهاكا للحقوق الإنسانية فحسب، بل إهانة للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا".

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