البرلمان الأوروبي يعرض استضافة نافالني ويطالب بإطلاق سراحه

أكد البرلمان الأوروبي، الأحد، استعداد أوروبا لاستضافة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الذي اعتقلته قوات الشرطة الروسية فور وصوله اليوم إلى موسكو.ودعا البرلمان الأوروبي، في بيان له مساء اليوم روسيا إلى الإفراج الفوري عن نافالني، مؤكدا أن اعتقاله في موسكو إهانة لأوروبا والمجتمع الدولي.كانت ‏ قوات الشرطة الروسية اعتقلت، مساء اليوم، المعارض البارز أليكسي نافالني في مطار موسكو فور عودته من برلين.ونقل نافالني منذ شهور إلى ألمانيا لتلتقي العلاج إثر تعرضه لهجوم بغاز كيماوي كادي يودي بحياته ووافقت روسيا على نقله لبرلين من أجل تلقي العلاج.