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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

متى ينتهي فيروس كورونا؟.. هاني الناظر يجيب (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:10 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
حسن الهتهوتي - هاجر رضا
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في الأعداد المصابة بفيروس كورونا في مصر، متابعًا: "تلك الفترة كانت تحدي لأنها أكثر برودة في فصل الشتاء وربنا أكرمنا والجو دافئ، بجانب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة من خلال التشديد على ارتداء الكمامة ما أدى إلى تراجع الإصابات في ذروة المرحلة الثانية من كوفيد-19".

وأضاف خلال لقاءه مع "الدستور"، أن قرار تعليق الدراسة كان صائب خاصًة في هذه الفترة، فإنه ساعد على انخفاض الأعداد المصابة بكورونا.

كما أثنى الناظر على قرار الحكومة بفرض الغرامة على من لا يرتدي الكمامة، لمساهمته أيضا في انخفاض أعداد المصابين، متابعًا: "لقاحات كورونا ظهرت للنور لعلاجه، والأعراض الجانبية التي تظهر بعدها طبيعية، ولا بد أن يأخذها الجميع فور توافرها لأنها سلاح التخلص من الوباء"، لافتا إلى أنه في نهاية 2021 سيتم التخلص من فيروس كورونا نهائيًا.

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