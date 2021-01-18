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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:46 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار الإثنين 18-1-2021، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي فى بنك مصر (الحكومى)، وأيضًا البنك الأهلي المصري (الحكومي)، فيما ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib، عن سعره في بنك مصر والبنك الأهلي المصري بقرشين اثنين، سواء عند الشراء أو البيع.

ونستعرض لكم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات، وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، مصدر اهتمام وبحث على جوجل من القراء بشكل يومي، ولذلك نقدم لكم كافة التفاصيل التي تختص بسعر الدولار الأمريكي في السوق المصري.

سعر الدولار اليوم الإثنين ١٨-١-٢٠٢١

تنشر《الدستور》كافة التفاصيل والمعلومات التى يبحث عنها القارىء الخاصة بسعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (الحكومي) عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري، ويواصل الدولار الأمريكي استقراره في بنك مصر (الحكومي)، ليسجل عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، فيما سجل عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري،

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib

ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري اليوم الإثنين الموافق ١٨-١-٢٠٢١، عن باقي البنوك الحكومية المصرية، ليسجل ١٥.٦٣ جنيه مصري عند الشراء، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري، حيث سجل زيادة بقيمة قرشين اثنين عن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، سواء عند الشراء أو البيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين الموافق ١٨-١-٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦٢٦٤ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢٦٤ جنيه مصري.

والاحتياطي الأجنبي لمصر قفز بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، ويمثل الدين قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.

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