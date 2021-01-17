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عالم

السودان يؤكد أحقيته في الفشقة ويطالب إثيوبيا بالانسحاب من باقي المناطق

الأحد 17/يناير/2021 - 10:36 م
الفريق الركن يس إبراهيم
الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع
محمد عمر
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أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، أن قواتهم ستظل باقية في أراضيها حفاظًا على السيادة التي تؤكد أحقية السودان لأراضي الفشقة والتي كانت تسيطر عليها اثيوبيا.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري بالخرطوم مساء اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحث خلالها تطورات الأوضاع بولاية غرب دارفور،وعلى الحدود الشرقية للبلاد.

وأوضح الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع أن المجلس احيط علمًا بالتطورات على الحدود الشرقية مشيرا الى أنه رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقوات السودان في الفشقة لكن قواتهم ستظل باقية في أراضيها حفاظًا على السيادة التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان لأراضي الفشقة.

وناشد وزير الدفاع إثيوبيا بسحب قواتها في ما تبقى من مواقع لازالت تحتلها في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند بأسرع ما يمكن التزامًا بالمعاهدات الدولية واستدامةً لعلاقات حسن الجوار.

وشدد وزير الدفاع على أن المجلس إذ يتخذ هذه الإجراءات يؤكد حرصه واهتمامه بقضايا الأمن وسلامة المواطن وإنفاذ العدالة وإحقاق السيادة.

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