أب يذبح ابنه المريض بالدقهلية: «كنت فاكر إني بريحه»

قرر أب بقرية طناح التابعة لمحافظة الدقهلية، التخلص من نجله بذبحه باستخدام مشرط طبى، بسبب معاناة الابن من كهرباء زائدة بالمخ.الأب الذى يبلغ من العمر40 عاما، ويعمل في تسويق العقارات، اتجه إلى إحدى الصيدليات واشترى مشرط طبي وذبحه.وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة وبالتحقيق في الواقعة تبين أن الجاني هو والده الذى قام باصطحاب نجله وقتله من أجل التخلص منه بسبب معاناة نجلة من كهرباء زائدة على المخ.وتم القبض على الأب الذى اعترف في التحقيقات أنه هو من تخلص من نجله بسبب معاناته من كهرباء زائدة على المخ قائلا: "كنت فاكر إن كدة بريحه لكن أنا ندمان على ما صدر منى".