ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية بـ«جمارك الإسكندرية»

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية برئاسة عاطف حمزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد محمد مصباح من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.يأتى ذلك بناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة جمرك الصادر بالإسكندرية وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة وإدارة مكافحة التهرب الجمركى وإدارة الفحص بأشعة X-RAY بالاشتباه فى قيام شركة ا. ل. ا بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم ARKU2453157 بيان جمركى رقم 2684 لسنة 2021 والصنف طبقا للمستندات، عبارة عن 630 كرتونة منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء حيفا.وتم تمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة عمرو عبدالرحمن، فأفاد بوجود كثافات متماثلة ومتعددة.وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاوية من عمرو على وحمدى عبدالحفيظ مديرى التعريفة وأحمد سمير مأمور الحركة وأشرف عبدالوهاب ومحمد على دراج ومحمد إبراهيم مديرى الحركة وسمير على مكافحة التهرب الجمركي، وإبراهبم الشاذلى بالأمن الجمركي تحت إشراف طه مرسی مدير جمرك الصادرمحمود بهلول مدير اللوجستية الثانية وأحمد حامد وخالد محمد كمال مديرى الإدارة، فتبين وجود 215 كرتونة بكل منها 16 خرطوشة بإجمالي 3440 خرطوشة بكل منها 10 علب سجائر أجنبية الصنع بدون منشأ ماركة Manchester، وغير ملصق عليها طابع بندرول مخبأة داخل الكراتين الخاصة بالمنتجات الزجاجية فى الثلث الأخير من الحاوية.وقرر حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار الجهات المختصة.