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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

اعترافات المتهمين بقتل حارس إحدى الشقق بالتجمع

الأحد 17/يناير/2021 - 10:45 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، بإحالة المتهمين بقتل حارس عقار تمكن من ضبطهم أثناء سرقتهم إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين مؤمن.أ، يوسف.م، أدهم.ش، عاطلين ومسجلين في 3 قضايا سرقة.

وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه جابر.ع حارس عقار، بعد سرقتهم إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع، بمراقبتهم لهذه الشقق محل الواقعة وتأكدوا من غياب أصحابها، وتمكنوا من سرقة بعض من محتويات الشقة ومبلغ ٨٠ ألف جنيه و١٥٠٠ دولار، ومصوغات ذهبية تقدر بـ٣٠ ألف جنيه، وفور هروبهم تصدى لهم المجنى عليه فقاموا بطعنه بالسلاح الأبيض حتى سقط جثة هامدة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بعثور الأهالى على جثة حارس عقار به طعنه بالبطن، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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