«مستريح الشهداء» ينصب على 35 شخصًا في 5 ملايين جنيه (صور)

حرر أكثر من 35 شخصًا، محاضر بمباحث الأموال العامة بمحافظة المنوفية، ضد تاجر حديد وأسمنت، مقيم بقرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء، بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين جنيه، بعد أن أغلق مقر إقامته وفر هاربًا.وقال صلاح أبوسالم أحد الضحايا «مستريح الشهداء» إنه دفع حوالي 100 ألف جنيه لشراء طلبية حديد من التاجر النصاب، وبعد أن تأخرت الطلبية، حاول التواصل مع صاحب المكتب، إلا أنه ادعى إصابته بفيروس كورونا وعزله عن الناس، وبعد فترة فوجئ أنه أغلق مكتب تعاملاته الواقع بقرية شمياطس واختفى تمامًا.وأضاف محمود الغليظ، إحدى الضحايا، أنه دفع مبلغ 195 ألف جنيه مقابل طلبية حديد، ولكنه فؤجي أثناء ميعاد الاستلام باختفاء صاحب المكتب وغلقه لهاتفه، مما أثار الشكوك، حتى اكتشف هربه.وقال محمود سعيد الجارية، أحد الضحايا، إن المتهم استلم منه مبلغ 213 ألف جنيه لشراء حديد بناء، ولكنه فوجئ بقيام مجموعة من الضحايا بالتجمهر أمام مقر المتهم الذي استخدمه للنصب على ضحاياه بعد الغلق، واكتشف أنه ضمن ضحايا كثيرين لـ«مستريح الشهداء».وقام الضحايا اليوم بالتوجه إلى مديرية أمن المنوفية قسم مباحث الأموال العامة، وحرروا محضر رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢١ ضد المدعو "م، ع، ا، س"، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الجهات الأمنية من جهودها الأمنية لضبط المتهم.