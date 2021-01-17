مفاجأة سميرة سعيد في ألبومها الجديد

أعلنت الديفا سميرة سعيد عن اقتراب طرح ألبومها الجديد، عن طريق طرح بوستر الألبوم.وعلمت "الدستور" أن الديفا ستقوم بطرح الألبوم بطريقة جديدة، حيث ستقوم بطرحه على مدار العام بالكامل من خلال أغنية أو أكثر كل شهر.وتتعاون الديفا سميرة سعيد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور ووإيهاب عبدالواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، أحمد العدل. أما الموزعون فهم: محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.