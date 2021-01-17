أمريكا: استخدام 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، الأحد، أن الهدف الذي حدده الرئيس الأمريكي الجديد لجهة استخدام 100 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19 (كورونا) في الأيام المئة الأولى من ولايته "قابل للتطبيق".وسيبقى فاوتشي كبير المستشارين للرئاسة حول معالجة فيروس كورونا المستجد.وأعلن لقناة "أن بي سي" أن "الأمر قابل للتطبيق تماما، لا شك على الإطلاق. يمكننا القيام بذلك".ووتيرة التلقيح في الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات لبطئها، رغم تطوير لقاحين واختبارهما والموافقة عليهما من قبل السلطات الصحية في فترة زمنية قياسية.وبحسب مراكز مراقبة الأمراض، الوكالة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة، تم تسليم 31،1 مليون جرعة لقاح واستخدم أقل من 40% منها (12،2 مليونا).وحذرت بعض الولايات منها نيويورك من أنها قد تواجه نقصا في الجرعات الأسبوع المقبل لعدم تسلم كميات كافية منها بتنسيق من الحكومة الفدرالية، بعد تسريع وتيرة حملتها للتلقيح.في الأثناء تشهد البلاد أسوأ مرحلة على الإطلاق منذ ظهور الجائحة، وسجات الولايات المتحدة مرة اخرى رقما قياسيا لعدد الوفيات الثلاثاء مع 4470 خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الوفيات خلال الأيام الخمسة الماضية 20 ألفا.والأحد أقر رون كلاين الذي سيتولى رئاسة مكتب جو بايدن بأنه يتوقع تخطي عتبة 500 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال شهر فبراير (أكثر من 395 ألفا حاليا).وحذر عبر شبكة "سي ان ان": "ستتفاقم الجائحة قبل أن تتحسن الأمور".وأعلن كلاين أنه لتحقيق هذا الهدف قد تستند حكومة بايدن إلى قانون يجيز إرغام مؤسسات خاصة على إنتاج بعض السلع بشكل طارىء.وينوي بايدن أيضا تعبئة الحرس الوطني ووكالة إدارة الحالات الطارئة لزيادة عدد مراكز التلقيح.وقالت روشيل والنسكي المديرة المقبلة لمراكز مراقبة الأمراض لقناة "سي بي اس" في هذا الخصوص "سيتطلب الأمر جهودا ضخمة لكن بإمكاننا القيام بذلك".