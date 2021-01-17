بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

قال الدكتورمحمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة من التربص بأي مشروع يطرح للنقاش، منوهًا بأن التشكيك في جدوى المشروع يتم من اللحظة الأولى دون تفكير أو دراسة.













وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن المواطنين يجب أن يستمعوا لكل الأطراف، متابعا: "الناس اللى بتشكك في جدوى مشروعات السكك الحديدية الجديدة ممكن أقبل دة من ناس يتم استخدامهم لضرب البلد، لكن ليه نتشكك في المشروعات؟".



