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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة اللبنانية تطالب باستمرار التزام المواطنين لمنازلهم للحد من انتشار كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 10:13 م
الشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية
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طالبت الشرطة اللبنانية جميع المواطنين بضرورة الاستمرار بالتزام منازلهم وعدم الخروج والتنقل إلا للضرورة القصوى، باعتبار أن هذا الأمر يحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.
وحذرت الشرطة في بيان لها اليوم الأحد -من عمليات الالتفاف على قرار الإغلاق الشامل للبلاد، مؤكدة أن ضباطها وعناصرها الذين ينتشرون بشكل واسع على مختلف الأراضي اللبنانية، سيواصلون العمل على تطبيق قرار الإغلاق الشامل بحزم وصرامة.
وأكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة كل المخالفات لقرار الإغلاق الشامل، وستعمل على تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، وختم المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر.
ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على نحو استدعى إعلان حالة الطوارىء العامة الصحية، وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكلي اعتبارا من الخميس الماضي وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.

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