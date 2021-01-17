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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق بوغاز عزبة البرج بدمياط لسوء الأحوال الجوية

الأحد 17/يناير/2021 - 10:00 م
غلق بوغاز عزبة البرج
غلق بوغاز عزبة البرج
حسام فهمي
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تعطلت حركة الصيد نسبيًا في محافظة دمياط، الأحد، بسبب غلق بوغاز عزبة البرج، بسبب الرياح الشديدة التى تعرضت لها محافظة دمياط.

وأكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج إغلاق البوغاز حيث توقفت المراكب عن الخروج للصيد، بينما تتنتظر مراكب الصيد بالبحر، لحين انتهاء الشبورة المائية واستقرار الطقس، خاصة بعد انخفاض مدى الرؤية لأقل من ميل بحري.

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