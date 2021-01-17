غلق بوغاز عزبة البرج بدمياط لسوء الأحوال الجوية

تعطلت حركة الصيد نسبيًا في محافظة دمياط، الأحد، بسبب غلق بوغاز عزبة البرج، بسبب الرياح الشديدة التى تعرضت لها محافظة دمياط.وأكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج إغلاق البوغاز حيث توقفت المراكب عن الخروج للصيد، بينما تتنتظر مراكب الصيد بالبحر، لحين انتهاء الشبورة المائية واستقرار الطقس، خاصة بعد انخفاض مدى الرؤية لأقل من ميل بحري.