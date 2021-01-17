بعد 40 عامًا من وفاته.. كيف تفاعل رواد «تويتر» مع عزاء عمر خورشيد (تحليل بيانات)

توفي عمر خورشيد، عازف الجيتار، يوم 29 مايو 1981، إثر حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".وفي الأمس، أعلنت أسرة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق، وفاته، إثر صراع مع المرض وإصابته بفيروس كورونا، وما آثار الجدل هو إعلان أسرة "خورشيد" عن تقبلها العزاء بعد وفاته ب٤٠ سنة.وهو الأمر الذي تفاعل معه رواد "تويتر" بشكل كبير، وفيما يلي نرصد من خلال أدوات تحليل البيانات هذا التفاعل.فبحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، اليوم الأحد، في ساعات الظهيرة، أنه تم نشر 100 تغريدة، وشاركها 94 مغردا، 4 ملايين و704 آلاف و832 هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع "الهاشتاج".وكانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 22%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 78%.و باستخدام أداة "social searcher"، التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقع "تويتر" بنسبة 57%، يليه موقع "فكونتاكتي" النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج، بنسبة 27.9%، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع "فيسبوك"، يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، تأسس عام 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية ويسجل به أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا.