«القومية للأنفاق»: القطارات السريعة توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن البرامج السياحية ستختلف في مصر بعد تشغيل خطوط القطارات السريعة.













وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، أن التكلفة التقديرية لمشروع القطارات السريعة سيكلف 360 مليار جنيه، منوها أن القطار السريع سيغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية في مصر.











