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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح

الأحد 17/يناير/2021 - 10:26 م
تساقط الأمطار
تساقط الأمطار
ياسمين شعيب
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شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الأحد، استمرار سقوط الأمطار المتوسطة المصاحبة للرياح، وأغرقت الشوارع والميادين الرئيسية حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة أعمالها على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس مدن مطروح الثمانية؛ لتلقي استغاثات وشكاوي المواطنين والاستجابة لها.

واستعدت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمطروح لمواجهة موجة الطقس السيئ، إضافة إلى إنشاء شنايش لاستقبال تساقط مياه الأمطار بعد حصر المناطق التي تتجمع بها المياه.

وكان قد وجه محافظ مطروح لرؤساء مراكز ومدن المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية وقطاع الكهرباء وإدارة المرور، وغرفة عمليات ديوان عام المحافظة ومجموعة التدخل السريع بتنفيذ ومراجعة رفع درجة الاستعداد، ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفراد في حالة تأهب قصوى.

ووجه بمراجعة صلاحية وتأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر ومراجعة وتطهير جميع شنايش المطر، ومطابق وشبكات الصرف الصحي والتأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن لمواجهة أي مواقف طارئة.

وأكد محافظ مطروح على مراجعة خطة انتشار كافة المركبات المجهزة والمعدات طبقًا للتوقعات والدروس المستفادة؛ لتلافي جميع نقاط الضعف والملاحظات التي ظهرت من التجارب السابقة.
استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح
استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح
استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح
استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح
استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح
استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح
استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح
استمرار تساقط الأمطار المصاحبة للرياح بمطروح

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