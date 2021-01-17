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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

اعرف.. مواعيد مسلسل ضربة معلم بالتفصيل

الأحد 17/يناير/2021 - 10:30 م
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
حسين الجندي
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ضمن الأعمال الشتوية يعرض أحد الأعمال الدرامية الضخمة منها مسلسل للنجم محمد رجب وهو العمل التليفزيوني "ضربة معلم"؛ ويشارك في بطولته الفنانة رانيا فريد شوقي ومحمد عز وهاجر أحمد وأخرون.

وأصبح يوميا يقوم متابعي الدراما المصرية بالبحث عن مواعيد مسلسل ضربة معلم للفنان محمد رجب ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي واحد انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية ضمن أعمال "السوب اوبرا" اي التي تتخطي حلقاتها 30 حلقة.

مواعيد مسلسل ضربة معلم

ويعرض مسلسل ضربة معلم في مواعيد محددة ومعروفة وهي من السبت إلي الأربعاء علي شاشة قناة سي بي سي وايضا شاشة قناة سي بي سي دراما وذلك يوميا في الساعة الثامنة الا ربع.


وقررت الجهة المنتجة قبل عرض مسلسل ضربة معلم في عمل مواعيد المسلسل بشكل كبير خاصة بعد أن كثفوا الدعاية الخاصة به حيث يعاد مسلسل ضربة معلم في تمام الحادية عشرة على شاشة سي بي سي دراما ويعاد مرتين أيضا يوميا، بينما تذاع الحلقات بشكل مجمع يومي الخميس والجمعة على شاشتي القناتين.

وكانت الحلقة الاربعين والتي عرضت أمس السبت قد حققت نجاحا كبيرا خاصة علي مواقع البحث المختلفة وذلك بعد مشاهد خاصة جمعت بين كل من بطل العمل الفنان محمد رجب والفنانة هاجر احمد ومشهد الزفاف.

بينما لم تكن الحلقة الاربعين واقفة عند هذا المشهد فقط بل كان بعد مشهد الزفاف اللقاء الأول لجابر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رجب وليلي الشخصية التي تقدمها الفنانة هاجر احمد في مسلسل ضربة معلم حيث شهدت المشاهد بينهما مواقفا كوميدي؛ فيما تدور أحداث العمل بالكامل حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا ثم تتطور الأحداث بعد ذلك.

ومسلسل ضربة معلم من إخراج إسماعيل فاروق ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وبمشاركة لكل من محمد عز ومحسن منصور سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

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