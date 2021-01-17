اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ22 قرية بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد 22 قرية بمركزي الخارجة وباريس، بناءً على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به، مؤكدًا أن القرار يسهم في تنظيم أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة.وأوضحت المهندسة منى محمد علي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أن القرار يشمل 10 قرى بمركز باريس هى:(المكس القبلي - الأربعين الأولي والثانية - بغداد - القصر القبلي - بدران - عين الضبع - الفاخورة - الطرفاية الشرقية والغربية)، و١٢ قريه بمركز الخارجه هي ( بولاق - بورسعيد - قصر زيان - جناح ١و٣و٧ - الشركة ٥٥ - القطارة - المنيرة - الشركة ٨ - الشركة ١٧ - ناصر الثورة).