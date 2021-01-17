بدء أعمال الرصف بالشارع الإسباني بحي غرب المنيا

بدأت مديرية الطرق بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال رصف شارع الأسباني بحي غرب المدينة، والمدرج ضمن خطة الرصف للعام الحالي 2021 2020.وقام العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الأحد، بتفقد تنفيذ أعمال خطة الرصف بالمدينة، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الطرق، وذلك للإسراع في تنفيذ الخطط والمستهدفات من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام الحالي 20212020.وأكد رئيس المدينة أن أعمال الرصف تتطلب عمل محاضر انضمامية بين الجهات والهيئات المختلفة (شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء لتلافي أي مسببات مستقبلية لحفر أو أعمال تكسير من شأنها أن تتسبب في إهدار للمال العام.وشدد رئيس المدينة على ضرورة سرعة الانتهاء من رصف الشوارع المدرجة ضمن الخطة الحالية (شارع الاسباني وبديع الزمان وشارع وابور المحلج مع التأكيد على إزالة أي عقبة أمام التنفيذ نظرا لأهمية الشوارع المذكورة.وأوضح أن الأعمال تجري في تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطي لشارع سكة تلة وبلدورات أرصفة الشارع الأسباني، مشيرا إلى أن أعمال الرصف لها من الأهمية بمكان لتيسير حركة المرور بهذه الشوارع نظرا لأهميتها وحتى يتم الانتهاء من رصفها خلال الخطة الحالية.