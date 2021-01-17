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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فاتن الحلو في ضيافة «نجوم على لايف» غدًا (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 09:43 م
فاتن الحلو
فاتن الحلو
منار إبراهيم
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يستضيف برنامج "نجوم على لايف" غدًا الاثنين في تمام الساعة 6 مساءً على شاشة نايل لايف، سيدة السيرك الأولى، وأشهر مدربات الأسود فاتن الحلو، والبرنامج من إعداد ولاء شعراوي، وتقديم غادة صلاح الدين، ومن إخراج شريف عبد الهادي.

وتتحدث من خلاله سيدة السيرك فاتن الحلو لأول مرة عن مشوارها وعشقها لعالم السيرك الذي بدأ مع الطفولة والتحاقها بسيرك الحلو في عمر 9 سنوات.

كما تتحدث عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها أثناء مشوارها في عالم الإبداع خاصة الأزمات الأخيرة حول أزمة ڤيروس كورونا.

يذكر أن السيرك المصري الأوروبي يستقبل الجمهور بنادي الشمس الرياضي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إجراءات احترازية بسبب أزمة كورونا، وحسب تصريحات سيدة السيرك التي أدلت بها في برنامج أتوبيس السعادة على قناة DMC أن السيرك المصري الأوروبي سيظل يقاوم كل الظروف لرسم الضحكة والبهجة على محبيه واستجابة القرارات والتدابير الاحترازية فإن طاقة السيرك لن تستطيع استقبال أكثر من 25% من المقاعد، مع ضرورة التزام الجمهور بالكمامة شرط دخول من شباك التذاكر الذي يستقبل جمهوره في تمام الثامنة والنصف.

ويبدأ الحفل في تمام التاسعة ومدته ساعتين ونصف الساعة بحضور مدربة الأسود دهب الحلو، والتي صرحت في أحد البرامج بأنها تعلمت الصمود من والدها إبراهيم الحلو، ووالدتها فاتن الحلو في الفن الذي ورثوه عن الجد محمد الحلو الكبير، ويشرف على البرنامج كاميليا إبراهيم الحلو، ابنة الفنان القدير الراحل إبراهيم الحلو وحفيدة محمد الحلو الكبير.
فاتن الحلو في ضيافة «نجوم على لايف» غدًا (صور)
فاتن الحلو في ضيافة «نجوم على لايف» غدًا (صور)
فاتن الحلو في ضيافة «نجوم على لايف» غدًا (صور)
فاتن الحلو في ضيافة «نجوم على لايف» غدًا (صور)

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