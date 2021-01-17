رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 350 طن قمامة بمطروح

الأحد 17/يناير/2021 - 09:51 م
رفع القمامة
رفع القمامة
ياسمين شعيب
طباعة
أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، استمرار أعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالأحياء الـ6 بنطاق المدينة والعزب حيث تم رفع 350 طن قمامة على مدار اليوم بمعدات وسيارات مجلس المدينة.

وناشد المواطنين إلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساء لرفعها من الشوارع عن طريق جهاز النظافة وعمال الأحياء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن مواصلة أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بطريق القصر عجيبة والمدخل الشرقي للمدينة بعلم الروم وتركيب أفرع الليد الزرقاء الديكورية بأعمدة الانارة التي تعطي شكل جمالي ليلا بالإضافة إلى الردود على شكاوي المواطنين بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بمناطق علم الروم والأفراد والإمام مالك والعروة وطريق السلوم والخروبة.

وأضاف جاب الله بان رجال التشجير بمجلس المدينة قاموا برفع كفاءة الميادين التي بها زراعات وقص وتقليم أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بالمدخل الشرقي للمدينة بداية من الكيلو 1.
رفع 350 طن قمامة بمطروح
رفع 350 طن قمامة بمطروح
رفع 350 طن قمامة بمطروح
رفع 350 طن قمامة بمطروح
رفع 350 طن قمامة بمطروح
رفع 350 طن قمامة بمطروح

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

كتاب ونقاد.. جود ريدز مؤشر زائف لتقييم الكتب

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

من الأرشيف.. يحيى حقي: ليس هناك واحد أعد نفسه لمهنة الرواية كنجيب محفوظ

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة