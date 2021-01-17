رفع 350 طن قمامة بمطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، استمرار أعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالأحياء الـ6 بنطاق المدينة والعزب حيث تم رفع 350 طن قمامة على مدار اليوم بمعدات وسيارات مجلس المدينة.وناشد المواطنين إلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساء لرفعها من الشوارع عن طريق جهاز النظافة وعمال الأحياء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن مواصلة أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بطريق القصر عجيبة والمدخل الشرقي للمدينة بعلم الروم وتركيب أفرع الليد الزرقاء الديكورية بأعمدة الانارة التي تعطي شكل جمالي ليلا بالإضافة إلى الردود على شكاوي المواطنين بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بمناطق علم الروم والأفراد والإمام مالك والعروة وطريق السلوم والخروبة.وأضاف جاب الله بان رجال التشجير بمجلس المدينة قاموا برفع كفاءة الميادين التي بها زراعات وقص وتقليم أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بالمدخل الشرقي للمدينة بداية من الكيلو 1.