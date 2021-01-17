مخرج «سكة البحر»: الفيلم لجميع الفئات العمرية

كشف المخرج محمد الوحش كواليس صناعة فيلمه الجديد "سكة البحر" الذي ينتمي لنوعية الأفلام القصيرة:" أردت أن تكون فكرة الفيلم مناسبة لجميع الفئات العمرية".‏وقال الوحش، في تصريحات الأحد أن الفيلم سيظهر بشكل جديد ومختلف للمشاهدين ويحمل جوانب نفسية صعبة، متمنيًا مشاركة الفيلم في المهرجانات المختلفة".أضاف مخرج "سكة البحر": "صورنا الفيلم منتصف ديسمبر من العام الماضي وسط إجراءات احترازية للحد من تفشي كورونا ومن الصعوبات التي واجهناها أن الأثرياء من المؤثرين عبر السوشيال يعيشون في فيلا، فكنا نبحث عن لوكيشن مناسب للتصوير به، وقمنا بإلغاء جميع المشاهد التي بها تجمعات"."سكة البحر" بطولة محمد على، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله، وإخراج محمد الوحش.