صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الارتقاء بمستوى النظافة العامة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر، وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال هذه الفترة، حيث واصلت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب جهودها لرفع كافة المخلفات والقمامة بمنطقة الامتداد العمراني.وتم تنفيذ حملة اليوم بمنطقة "تقسيم بالوظة ب"، إذ قامت الوحدة بالدفع بالمعدات اللازمة لرفع كافة المخلفات وإزالة العشش العشوائية، كما تم أيضا رفع شجرة سقطت جراء نشاط حركة الرياح، وكذا صيانة أسلاك الكهرباء التي تأثرت نتيجة ذلك.